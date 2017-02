Nüüd jääb loota, et toimuks nagu seal. Aasia tuuril oli kaal kuuenda päeva hommikul 70,8 kg, kaheksanda päeva hommikul 67,2. Praegu on juhtunud täpselt sama. Kolm kilo nipsust juures viie-kuue päevaga."

Täpselt nädal aega tagasi Lõuna-Koreas Pyeongchangis võistelnud suusahüppaja Kaarel Nurmsalu tõdes tänase treeningu järel, et pole kuidagi suutnud ajavahega ära kohaneda.

Kuivõrd Nurmsalu comeback'i eesmärk on Pyeongchangi olümpiamedal, ei ole mingist kahetsemisest juttugi. Aasia reis tasus on end igati ära. "Sain teada, et ma ei tohi võtta unerohte," märkis ta.