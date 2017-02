2016. aasta Inglismaa jalgpallimeister Leicester City vallandas peatreener Claudio Ranieri, kes juhtis meeskonna mullu muinasjutulise tiitlivõiduni.

"Claudio juhtis klubi tema 133aastase ajaloo suurima triumfini, kui võideti Inglismaa meistritiitel. Tema staatus Leicester City kõigi aegade edukaima peatreenerina on väljaspool kahtlust.

Samas on koduse kõrgliiga selle hooaja tulemused seadnud ohtu klubi koha Premier League'is ja juhatus leiab vastumeelselt, et liidri vahetus, mis sest, et väga valus, on klubi suuremaid huvisid silmas pidades vajalik," seisis Leicesteri teadaandes.

Kolmapäeval Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus võõrsil 1:2 Sevillale kaotanud Leicester on koduliigas suures kriisis - Premier League'is viimati 31. detsembril võidurõõmu maitsnud klubi on tabelis 17. kohal, vaid ühe punkti kaugusel väljalangemistsoonist.

Kummaline fakt - Inglismaa valitsev meister vallandab peatreeneri teist hooaega järjest, sest 2015-16 hooajal sai ametist priiks 2015 Chelsea tiitlivõiduni juhtinud Jose Mourinho.