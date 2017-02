Kelly Sildaru triumfidega oleme kõik ilmselt juba harjunud – pole ta ju freestyle-suusatamise pargisõiduvõistlustel esikohata jäänud 2013. aasta märtsist. Et Kelly noorem vend Henrygi juba kümneaastaselt võite võtab, on aga meeldiv uudis ja üllatus.

Topeltvõidu tegi seda magusamaks, et tegelikult poleks Henry pidanud üldse La Clusaz etapil osalema. "Me tulime siia Kelly võistlusele. Henry sõitis lihtsalt laskumisi kaasa ja siis poole treeningu pealt tuli üks kohtunik ligi ja küsis, et kas Henry tahaks ka võistelda," räägib suusatähtede treenerist isa Tõnis Sildaru. "Mõtlesime natukene ja siis otsustasime, et davai, teeme proovi!"

Papa Sildaru ei osanud öelda, kas Henry lasti võistlema seetõttu, et mõni teine sõitja otsustas loobuda, või jäi ta lihtsalt niisama mäel sõites korraldajatele silma. Küll aga lubas ta, et võit ei tulnud esialgu pähegi.

"Kui oli võimalus finaali saamise eestki võistelda, olime juba väga rahul, sest me ei tulnud ju siia üldse võistlema. Saada kolme sekka, kui vastas on 3-4 aastat vanemad kohalikud Prantsusmaa suusatajad, on juba väga kõva saavutus."

Kvalifikatsioonist edenes Henry finaali kolmandana ehk viimasena. Ette jäid kaks La Clusaz’s treenivat suusatajat, selja taha veel kolm kohalikku. Vanus, nagu mainitud, oli kõigil kõvasti kõrgem, sest kui 20- ja 24-aastase sportlase vahel saab veel kuidagi võrdusmärgi tõmmata, siis varajases teismeeas muudavad need neli vaheaastat inimest tohutult just füüsiliselt.

Rusikas võidukalt õhku

Ometi oli Henry võistluse hüppevooru järel teisel kohal… "Kui tekkis võimalus kõrgemate kohtade eest võistelda, läks meil olemine aina lõbusamaks," nentis Tõnis, et süües kasvas isu.

Võistluse saatuse otsustasid kahel käsipuul libisemised. Igal võistlejal oli neli laskumist, arvesse läks kahe parima tulemus. Kvalifikatsioonis oli Henry skoor seal jäänud kasinaks – 123,8 – ent finaalis sai ta juba esimese kahe sõidu peale kokku kirja 153,8 punkti. Kolmas laskumine läks untsu, ent viimane taas täkkesse – Henry viibutas mäejalamile jõudes rõõmust rusikat, ning kohtunikud nõustusid – 85,6 punkti ning esikoht 0,4 silmaga!

10aastane poisiklutt pidi algul oma rõõmus üksi jääma, sest nii isa kui õde ootasid alles mäetipus Kelly viimast laskumist. "Meil oli väga hea meel, nii Kellyl kui ka minul seal üleval. Oli tõesti emotsiooniderohke õhku," tõdes Tõnis .

Kui Kelly oma viimase sõidu tegi – naiste seas päeva parim tulemus, 95,2 – läks all suuremaks embamiseks. Õde-venda kallistasid üksteist, kuis jaksasid, ja õhuvahe tekkis nende vahele vaid siis, kui Kelly pühkis kas enda või Henry pisaraid.

"Ahsoo, seda ma ei näinudki," tunnistas Tõnis, et tema jäi mäe otsas seistes sellest südamlikust hetkest ilma.

Maailma parimatest siiski kaugel

Tasub rõhutamist, et kui Kelly Sildaru on juba 15-aastaselt kahekordne X-mängude ja Dew Touri tšempion, siis Henry võitis alles oma esimese kõrgetasemelise võistluse ja sedagi noorteklassis. Eelnevad ülivõrded on ühe võidu kontekstis igati õigustatud, eriti kui võtta arvesse Henry ja tema konkurentide suurt vanusevahet, kuid see üks õnnestumine ei tähenda veel, et temast saab õe kombel maailmavallutaja.

Jah, Kellygi karjääri esimesed suured võidud tulid samas vanuses just SFR Touril, aga naiste konkurents on freestyle-suusatamises palju hõredam, kui meeste seas. "Kui sa meeste sõitu vaatasid, siis tase oli ikka väga ühtlane. Seal võib ühel päeval esimene olla viimane ja siis jälle vastupidi," seletab Tõnis Sildaru.

Meeste puhul lööb palju tugevamalt välja ka füüsiline võimsus – reaalselt võttes on Henry oma arengus parimal juhul ca kuue aasta kaugusel, et võistelda maailma tippudega.