Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul on hooajal 2016/17 olnud mitu imelikku asja: Brexit, Donald Trumpi tõus USA presidendiks ning Leicesteri Inglismaa vutitiitlini viinud Claudio Ranieri vallandamine.

Klopp being wonderfully Klopp: "There have been a few strange decisions in 16/17: Brexit, Trump and Ranieri."