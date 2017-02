"Tundub, et M-Spordil on kaks pilooti, kes on võimelised tänavu MM-tiitli eest heitlema," kirjutab motorsport.com ning viitab mõistagi neljakordsele valitsevale autoralli maailmameistrile Sebastien Ogierile ja Eesti ässale Ott Tänakule.

MM-sarjas on tänavu sõidetud kaks etappi. Mootoriprobleemide kiuste lõpetas Tänak avaetapi Monte Carlos kolmandana, Rootsi lumerallil oli eestlasest parem vaid Jari-Matti Latvala.

"Tänak pole teinud ühtegi viga ja Rootsis edestas ta Ogieri pidevalt. Mehhiko (toimub 9.-12. märtsini - H.R.) ralli on tõeline katsumus ning võib näidata, kas Tänak ongi mullusega võrreldes suure arenguhüppe teinud," kirjutab motorsport.com.

MM-sarja üldarvestuses on Tänak praegu 33 punktiga kolmas. Ogieril on koos 44 silma ning Latvalal 48.