Jalgpalli Euroopa liigas kohtusid eile Tottenham Hotspur ja Gent. Esimesed vajasid edasipääsuks 16 parema hulka võitu, kuid 2:2 viigiga lõppenud kohtumises tegi Spursi missiooni vaat et võimatuks poolkaitsja Dele Alli teenitud punane kaart. Inglane sõitis Brecht Dejaegerile jõhkralt sisse!

What was worse this straight red by @Dele_Alli or the yellow card one by Ryan Bownan on @kierantierney1 @ClydeSSB @gerrymcculloch1 #Bowman pic.twitter.com/WdsDvZWknl