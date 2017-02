Noorpaar veedab mesinädalaid laevareisil. Laev on parajasti keset Atlandi ookeani.

"Oh, Jack," ütleb temake. "Kujuta nüüd ette, kui laev hukkub – milline õndsus on siis koos surra!"

"Mina oskan ujuda."

"Kaabakas!"