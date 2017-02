Eelmise MMiga võrreldes, mis toimus tunamullu Rootsis Falunis, on Ilves enda sõnul astunud suure sammu edasi. Kohe kindlasti! "Vähemalt on esimene pinge maas. Tunnistan ausalt: polnud lihtne starti minna, pulss peksis päris kõvasti ja juba sooja tehes oli raske," sõnas Ilves.

"Natuke võib mind õnnitleda, 20 hulka pääsemiseks jäi natuke vajaka. Sõitu vaadates ma siiski lihtsalt kuhugi taha ei vajunud, kolm ringi oli päris kõva sõit, aga suusakiirusest jääb nõksa puudu. Keskmine sõit, keha oli lõpus üsna tühi," ütles eestlane võistlusjärgselt. Ilvese sõnul oleksid võinud suusad vähe paremad olla. Samas tõdes ta, et ega nüüd "jalavarjud" kuigi kehvasti ka ei liikunud.

Hüppevooru kolmandana lõpetanud Ilves hoidis pikalt hüppevooru liidritooli. Tool on siinkohal muidugi metafoor, sest Eesti mehel ei lubatud sinna kordagi istuda. "Liider pidi seisma, eks ole näha, mis jalgadest järele jääb," sõnas ta pärast hüppevooru.

Mis siis jalgadest järele jäi? "Eks ta võttis [mõned kohad suusarajal] ära muidugi. See oli nagu Sotši OMil, kui esimesena hüppasin ja 35 kohta ootama pidin. Olen nõgusa seljaga tüüp ja seismine mulle ei sobi, selg oli päris läbi. Aga olen õnnelikum, et sain kaua seista kui et end ära väsitasin," vastas Ilves.