Tema hooaja alul antud mõõt on 82 cm (kõrgus maapinnast) ning täna mõõdeti tal 82,5 cm, mis on igati legaalne. Probleem tekkinuks siis, kui kõrgus olnuks väiksem, näiteks 81,5 cm (lohvakam kombe tekitab lendoravaefekti, mis kannab sportlast kaugemale - M.T.). Olukord läks viivuks ärevaks seetõttu, et kohtunik vaatas eksklikult mõõtude tabelis vale sportlase rida, kus oli kirjas 83 cm, ning oli valmis eestlase trepist alla saatma.

Asja päästis see, et Nurmsalu ise hõikas "väga hea, kõik on korras!", mis pani kohtunikud asja üle vaatama. Lõppeks lendas eestlane 82,5 meetrit, mis koos stiili ja tuulekompensatsiooniga andis täpselt 40. ehk viimase edasiviiva koha.

„MMil on see mõõtmine tõmmatud päris konkreetseks, mingit kahetimõtlemist ei ole," sõnas Nurmsalu ja osutas tõsiasjale, et juba neli meest on kombe tõttu diskvalifitseeritud.

Positiivne on see, et Nurmsalu kummitusolek on kadunud ning mees hakkab Euroopa ajaga taas kohanema. "Homme olen korras, täna enne treeninghüpet jõudsid soolikad ka Euroopasse. Uni oli samuti korralik, homme olen valmis võistlema. Täna oli vaja lihtsalt kvalist läbi saada."