On justkui sümboolne, et suusatajad Andreas (22) ja Anette Veerpalu (20) teevad maailmameistrivõistluste debüüdi Lahtis, kus nende isa Andrus 16 aastat tagasi 30 km klassikasõidus oma karjääri esimese suure kuldmedali võitis. Tõsi, kahekordse olümpiavõitja lapsed olid toona vastavalt kuue- ja neljaaastased ega mäleta tollest pidupäevast tuhkagi.

"Ei tea isegi, kus ma olin," lausub Andreas, kes tagantjärele end toonaste sündmustega kurssi viinud. "Ilmselt kodus, aga kindel ei ole. Ema käis tavaliselt kaasas. Oli nii Lahtis kui ka olümpiamängudel."

Kõik hilisemad isa triumfid alates Salt Lake City olümpiamängudest on Andreasel meeles. Ta sõnab igasuguse kõhkluseta, et kõige eredamalt on mällu sööbinud viimane, 2009. aastal Libereci MMil saavutatud 15 km klassika kuldmedal, mis tegi Andrusest 38aastasena aegade vanima suusatamise ilmameistri.

AEG LENDAB: 16 aastat tagasi poseerisid Anette ja Andreas Veerpalu isa Andruse ning autoga, mille uksel ilutseb kiri "Lahti maailmameister". Järgmisel nädalal teevad mõlemad lapsed samadel radadel oma täiskasvanute MMi debüüdi. (MATI HIIS )

"Torino ja Salt Lake on ka meeles, aga Liberecis enam nii väga ei oodatud võitu. See ilmselt teebki selle kuidagi eriliseks," arutleb Andreas.