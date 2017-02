Palatisse sisenev arst märkab õudusega, et medõde on haigevoodile roninud ja raputab kogu jõust patsienti. "Mida te teete?" karjub arst.

"Kas olete hulluks läinud?"

"Vabandage, härra doktor," vastab õde, "aga ma unustasin, et seda rohtu tuleb enne sissevõtmist loksutada."