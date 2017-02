Ralli MM-hooaeg algas algas intrigeerivalt ning kõigile ootamatult juhib Monte Carlo ja Rootsi rallide järel sarja Toyotal kihutav Jari-Matti Latvala. Neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen usub, et Latvala võib lõpetada soomlaste pika tiitlipõua.

17aastase pausi järel MM-sarjaga liitunud Toyota juhid arvasid, et hakkavad tasa ja targu tipu poole pürgima, kuid tänaseks on selge, et ette suudeti valmistada väga kiire auto. Tiimi boss Mäkinen tunnistas ajakirjale Autosport, et tegelikult mindi Monte Carlos rajale eesmärgiga esikuuikus lõpetada, Rootsis unistati viiendast kohast.

Jari-Matti Latvala Rootsi MM-rallil. (TT NEWS AGENCY)

Nüüd on eesmärgid ümber vaadatud. "Mu sisetunne ütleb, et Jari-Matti suudab MM-tiitli nimel võidelda. Suudan talle enesekindlust anda ja auto veel mugavamaks teha. Ma tean paremini kui keegi teine, mida see tähendab, kuna olen ise väga kaua samas olukorras olnud," rääkis ta.

Läbi aegade on maailmameistriks tulnud seitse erinevat Soome rallimeest, kellel on kamba peale koos 14 tiitlit. Kummaski arvestuses pole ükski riik meie põhjanaabritest enamat suutnud.

Nüüd on tiitlipõud veninud tavapäratult pikaks, viimane soomlasest tšempion oli Marcus Grönholm, kelle meistrikarikad pärinevad aastatest 2000 ja 2002. Enne seda võitis neli MM-tiitlit järjest just Mäkinen.