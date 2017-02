Lahti MMil karjääri esimese individuaalse suurvõistluste medali võitnud soomlane Krista Pärmäkoski tunnistas Iltalehtile, et elu parim sõit kulges tänu hooldetiimi heale tööle tema jaoks üsna hõlpsalt.

Suusavahetusega sõidu viimasel kilomeetril tunnistas 26-aastane sportlane vaid kümme aastat vanema legendi Marit Björgeni paremust.

"Mul olid tõeliselt head suusad, hooldemeeskonnalt suurepärane töö," ütles ta. "Pidamine oli väga hea ja tõusud tulid kergelt. Soojenduse ajal ei tundunud, et asi võrreldes eilsega paremaks saab minna."

Lõpuks tunnistas Pärmäkoski, et medal tuli üllatusena. "Teadsin, et kõik jahivad kõrgeid kohti. Individuaalne medal on imeline saavutus, kuid ma ei oodanud seda veel täna."

Pärmäkoski senised parimad saavutused pärinesid teatesõitutudest: tema auhinnakapis on ka Sotši olümpiamängude hõbe.