Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho on Hispaania ajalehe Sport väitel alustanud järjepidevat tööd, et suvel värvata Brasiilia koondise ja FC Barcelona täht Neymar.

Väravaküti lepink Kataloonia suurklubiga kestab küll 2021. aastani, kuid sellel hooajal pole ta oma parimat mängu näidanud. Eelmise kahe hooajaga lõi ta Barcelona kasuks kokku 70 väravat, kuid tänavu on 25aastase mehe arvel vaid kümme tabamust.

Väidetavalt on Mourinho Neymariga ühenduses olnud ja lubab talle Manchesteris pidevat staaristaatust ja klubi võtmemängija rolli. Võimaliku suvise ülemineku korral on õhus maailma kõige kallim tehing, seni on rekord Paul Pogba käes, kelle eest United ja Mourinho maksid Juventusele 105 miljonit eurot.