Lahti MMi suusavahetusega sõidus selle hooaja kontekstis igati korraliku 34. koha saanud Aivar Rehemaa ei osanud finiši järel öelda, mida see koht talle annab.

"Rusikaga rinda ei tao, aga häbist maa alla ka ei pea vajuma," lausus ta Eesti ajakirjanikele. "Stardinumber oli 57, selle järgi võiks ju rahul olla. Eelmine hooaeg oli kõva võitlus, et üldse mingit tulemust teha, see aasta on vähe parem.

Liberecis sel distantsil 29., Falunis 29., täna 34. Muidugi 29. koht ei olnud ka kaugel, aga viimane ring uisu peal jäi natuke nõrgaks nende meestega võrreldes. Eelviimasel ringil ei saanud juua ka, lihased hakkasid vähe krampi tõmbama.

Möll oli raja ääres kõva? "Väga vinge! Eestlased ergutasid nimepidi. Nagu kodus. Mul üks tuttav karjus küll vist hääle ära," kirjeldas Rehemaa ja nentis lõbusalt ajakirjaniku märkuse peale, et tuleb vist jah sõbrale sooja õlut välja teha.