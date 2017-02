Lahti MMi suusavahetusega sõidus 36. koha saanud Karel Tammjärv teadis juba mõni minut pärast finišit, et tegi täna paar asja valesti.

"Alguses ei õnnestunud joomine nii hästi, sest rohkem oli tegemist grupil järel püsimisega," selgitas ta. "Ja siis tekkisid kerged krambihakatised. Joomise sain käima, siis kadusid need hädad ära.

On, millest õppida. 15 km peal õnneks jooma ei pea, aga kellegi sabas saab sõita küll. See tuleb ära teha."

Tammjärv lisas, et ei sõitnud täna kindlasti targasti. "Vabatehnika poolel panin siinsamas üleval kurvis korra külje maha. Just sel hetkel, kui [Sergei] Dolidovitš tuli kolmese pundiga. Vaatasin, et saan tuulde hüpata, aga jää oli natuke väljas, panin külje maha ja läinud nad olidki."

Lõpetuseks sõnas 27aastane spordimees, et tänase pealt võib natuke hellitada lootust 15 km klassikas 30 sekka sõita.