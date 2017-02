Autoralli MM-sari võib tulevikus end reformida ning uuenduste jaoks piilutakse Moto GP poole.

Nimelt soovib Rahvusvahelise Autoliidu rallidirektor Jarmo Mahonen, et eratiimidel oleks suurem tähtsus ja nad oleksid konkurentsivõimelisemad. Tehasetiime on MM-sarjas praegu kolm: Citroen, Hyundai ja Toyota.

Moto GPs on tehasetiime täpselt kaks korda rohkem ehk kuus ning sarja korraldajad pakuvad tehasetiimidele präänikuid, et nad erameeskondi varustaksid. Kuigi enamasti domineerivad võidusõitudel tehasetiimide ringrajaässad, siis mullu võideti kolm Moto GP etappi just eravõistkondade värvides.

"Oleme juba kaks-kolm aastat arutanud, et peaksime korraldama meistrivõistluseid, kus lisaks tehasetiimidele on kohta ka erameeskondadele. Vaatame, mida saame alates 2018. aastast teha," sõnas Mahonen. "Me ei tohiks tehasetiimidega suhteid lõpetada, otse vastupidi. Aga on aeg MM-sari tänapäevasemaks teha."