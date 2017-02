19aastane Red Bullis leiba teeniv vormelipiloot Max Verstappen pole oma isa, endise vormelisõitja Josi arvates tänavu veel valmis F1-sarja tiitli nimel heitlema. Red Bulli nõunik Helmut Marko arvab aga vastupidist.

Nädala alguses sõnas Jos Verstappen meediale, et tema arvates on Max võidusõidumaailma kuningliku sarja tiitli nimele valmis heitlema järgmisel hooajal.

Hollandi televisioonis avaldunud usutluses sõnas Marko, et tänavu võib olla Max Verstappeni aasta. "Teame, et ta on kogenum kui kunagi varem. Sõidab ta ju F1s kolmandat aastat," lausus Marko.

Samas pole austerlase arvates Verstappen ainus Red Bulli piloot, kes on tiitliheitluseks piisavalt hea. Marko uskumuse kohaselt suudab ka Daniel Ricciardo Mercedestele suurt konkurentsi pakkuda.

Red Bull avaldab oma uue hooaja vormeli homme Hispaanias Barcelonas. F1-hooaeg algab 26. märtsil Austraalia GPga.