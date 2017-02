2006. aastal Göteborgis toimunud kergejõustiku EMil 100 meetri tõkkejooksu kulla võitnud rootslanna Susanna Kallur lõpetab järgmisel nädalal karjääri.

36aastane Kallur on karjääri jooksul pidanud korduvalt vigastustega maadlema, mistõttu pole naine oma täit potentsiaali realiseerida suutnud. "Otsus järgmisel nädalalõpul Belgradis toimuval sise-EMil karjäär lõpetada sündis talvel. Tunnen, et ei arenenud nii palju kui lootsin," selgitas Kallur Rootsi Rahvusringhäälingule.

Lisaks Göteborgis võidetud EM-tiitlile on Kallur ka kahekordne sise-EMi meister 2005. ja 2007. aastast. Mõlemad kuldmedalid võitis USAs sündinud rootslanna 60 meetri tõkkejooksus.

Kallur on pärit sportlikust perekonnast. Temast neli minutit vanem kaksikõde Jenny on samuti 100 meetri tõkkejooksja ning naiste isa Anders on neljakordne maailma tugevaima jäähokiliiga NHLi tšempion.