Autoralli MM-sarjas võistlev Mads Östberg sai täna isaks: norralase abikaasa Beate sünnitas paari esiklapse, kelle nimeks sai Mons. Palju õnne teile ka Õhtulehe poolt, Mads ja Beate.

My biggest victory and proudest moment ever! We're filled with love and happiness right now. Love you Beate for creating a miracle 💙 pic.twitter.com/LMa5kCxWW6