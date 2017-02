Pühapäeval peetava 44. Tartu Maratoni eliitgrupi suurimateks favoriitideks võib meeste seas pidada šveitslasi Toni Liversit ja Candide Pralongi. Naistest on 34-kilomeetrisel eliitsõidul üks peamisi soosikuid varem juba kahel korral Tartu Maratoni võitnud Tatjana Mannima.

Viimastel aastatel peaasjalikult pikamaasuusatamisele keskendunud Mannimast saaks pühapäevase võiduga Raul Olle järel alles teine suusataja, kel kokku kolm Tartu Maratoni võitu. "Proovin ikka teha kõik, et võit ära võtta. Palju sõltub ka otsustest. Isiklikult näiteks otsustasin, et ei lähe võistlust pelgalt paaristõugetega läbima," sõnas Mannima. Ta lisas, et peab enda suurimateks konkurentideks Worldloppeti sarja liidrit, prantslannat Aurelie Dabudyki ja šveitslannat Seraina Bonerit.

Meeste konkurentsis on peamised võidupretendendid šveitslased. Sõidu põhifavoriidiks võib pidada Worldloppeti sarja liidrit Candide Pralongi. "Viimase maratoni põhjal peaks mu vorm päris hea olema. See on mu esimene kord Tartu Maratonil ja mul on lihtsalt hea meel, et võistlus üldse toimub," rääkis Pralongi. Vahest aga kõige kõlavam nimi stardis on Pralongi kaasmaalane Toni Livers, kel kümne aasta tagusest ajast kirjas ka üks MK-sarja etapivõit Davosist ning kes on stardis ka järgmise nädalal Lahti MM-i maratonil ja teatesõidus.

Eesti meestest peaks parimad väljavaated kõrgele kohale olema tänavu mõlemad Estoloppeti sarja etapid võitnud Martti Himmal. "Otseselt ei ole endale eesmärki seadnud. Ja eks ühisstardist sõitudes ei tea ju kunagi ette, mis juhtuma hakkab. Katsun lihtsalt pundis püsida ja eks vaatab, kuidas läheb," ütles Himma.

Võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul on tänavusel Tartu Maratonil pealtvaatajate jaoks maratoni ajaloo parimad tingimused. "Võistlejad on ühel väikesel kuuekilomeetrisel ringil kompaktselt koos. Piltlikult on tegu harrastajate MK-sarja etapiga," rääkis ta.