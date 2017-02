Kui Vitali Klitško 2013. aasta lõpus erru läks, jäi WBC sarja raksekaalupoksi meistrivöö vabaks. Aastakese sai seda enda omaks pidada kanadalane Bermane Stiverne, ent siis võttis tiitli väevõimuga endale Deontay Wilder – esimene ameeriklane, kes alates 2007. aastast mõnda raskekaalu MM-tiitlit enda käes hoidnud!

Seni pole Wilderil oma meistrivöö kaitsmisega probleeme olnud – eile alistus viiendas matšis talle rahvuskaaslane Gerald Washington. Ajalooannaalidesse läheb kirja võit viiendas raundis läbi tehnilise nokaudi.

Karjääri jooksul on Wilder nüüd võitnud kõik 38 matši, neist 37 nokaudiga. Ainus kord, kui ameeriklane on vajanud võiduks kohtunike otsust, oli just tiitlimatšis Stiverne’iga.