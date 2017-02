Manchester Unitedi ründetäht Zlatan Ibrahimovic suudab 35aastaselt nõnda kõrgel tasemel mängida seetõttu, et ta sai juba varakult aru, millise autoga tuleb sõita, väidab tema agent Mino Raiola.

"Kui ta oli noor, olid tal mitu sportautot. Siis sai ta aru, et need teevad tema seljale liiga. Nüüd sõidab ta Volvoga," vahendab Raiola sõnu Sunday Times. "Tal on jätkuvalt garaažis imelisi autosid, aga ta ei pea enda tõestamiseks enam neid (igapäevaselt) kasutama."

Ibrahimovic on tänavu Unitedi eest löönud 37 mängus 24 väravat. Rootslane loodab seda statistikat kastavata täna, kui Manchesteri meeskond kohtub legendaarsel Wembley staadionil Inglismaa liigakarika finaalmatšis Southamptoniga.