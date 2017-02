"5:0 ei peegeldanud reaalselt väljakul juhtunut. Võitlust jagus ning Floralgi avanes võimalus värava löömiseks. Meil oli õnne, et vastane kaks korda posti tabas. Aga momentide realiseerimine oli meil täna kõrgetasemeline. 5:0 näitab, et meeskond mängis esimesest viimase minutini võidu peale.

Jah, tulemuse ja võidetud karikaga olen rahul. Aga meistrivõistlused on uus võistlus ja teistsugused vastased. Muidugi on tuju praegu hea, sest võitsime klubi ajaloos esimest korda superkarika. Oleme hooajaks valmis."

FC FLORA PEATREENER ARNO PIJPERS

"Kui aus olla, siis mängu algus polnud üldse halb. Infonet oli küll tugevam, ka füüsiliselt, ent suutsime selle jõuga hakkama saada ja leida avausi. Olin mängu algusega tõesti väga rahul. Aga meile löödud väravate kohta kasutan sõna naiivne."

Mait Toom ja Gert Kams jäid kõrvale vigastuse tõttu, aga miks jätsid pingile Joonas Tamme? "Sest ta on meistrivõistluste avavooru mängus Levadiaga võistluskeelu all seoses eelmise hooaja viimases voorus saadud kollase kaardiga. Eelmise hooaja viimases mängus naiivsuse tagajärjel saadud hoiatus tähendas Joonase jaoks nüüd kahest mängust eemalejäämist. Kuna noored peavad ka järgmine nädal mängima, otsustasin neile täna kogemust anda."

Mida ütleb poolkaitsjate esituse kohta? "Algkoosseisu kuulus väga noor Markus Poom, kes mängis ja sai oma ülesannetega korralikult hakkama. Aga on selgelt näha, et ta on noor, kellel läheb aega, et rütmiga kohaneda, mis on omakorda võimalik ainult tähtsates mängudes osaledes.

Jah, ühelt poolt oli minu jaoks täna tähtis proovida võita auhinda, aga teisalt anda noortele ülivajalikku kogemust. Poolajal, kui seis oli 2:0, oli selge, et peame muutma keskvälja ründavamaks ja võtma rohkem riske. Brent Lepistu ja Mihkel Ainsalu koostöö keskväljal polnud okei, aga tulenes osaliselt ka mängu käigust ja vajadusest võtta riske."

Lepistu, meeskonna värske kapten, tegi rohkesti vigu, millest sündis ka väravaid. Kas probleemiks oli uue rolliga kohanemine? "Jah, tema kohustus on mängu kontrollida ja tõsi ta on, et tema esitus polnud õnnestunud."

Flora järgmised vastased on Levadia ja Kalju ehk enam raskemat starti hooajale pole võimalik välja mõelda. Kuidas nendele mängudele vastu lähed?

"See on reaalsus. Täna oli meie kaitseliini keskmine vanus 19-20 aastat ja poolkaitse oli samuti väga noor. Peame kiiresti oluliselt paremaks muutuma ja eemaldama oma esitusest naiivsuse. Samas, nagu ka riietusruumis meeskonnale märkisin, siis esimesed 20 minutit mängisime kenasti.