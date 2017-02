FC Infoneti vasakkaitsja Dmitri Kruglov tõdes pärast superkarikafinaalis FC Flora üle saavutatud 5:0 võitu, et liiga ennatlikke järeldusi ei tasu suurest skoorist teha.

"Kõik lootsid, et mäng oleks natuke huvitav. Aga eks me saa ise ka aru, et tänane Flora pole sama, mis mullune. Mitmed kogenud mängijad - Markus Jürgenson, Nikita Baranov, Albert Prosa - on läinud ja kaitseliin on hoopis uus," rääkis Kruglov.

"Eks järgmised mängud näitavad, kuidas hooajaks valmis olema, aga saame aru, et midagi kerget meid ei oota. Kindlasti on tõsi, et tiitli kaitsmine on alati keerulisem, kui selle võitmine. Isegi Flora ei suutnud eelmisel aastal oma väga tugeva meeskonnaga tiitlit kaitsta. Peame rohkem oma mängule keskenduma ega tohi tabeli alumistele meeskondadele punkte kaotada, vaid need 100% ära võtma. Ka võõral väljakul," sõnas Kruglov.