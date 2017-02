Korvpalli Euroliiga kodulehel on avaldatud üle 40 aasta tippkorvpalli kajastava ajakirjaniku Vladimir Stankovici valik Euroopa tugevaima klubisarja (praegu Euroliiga, omal ajal riikide meistrite karikavõistlused) kõigi aegade kümnest vingemast korvist. Nominentide sekka pääses ka Jaak Lipso.

Tegemist on hooaja 1968/69 meistrite karikasarja finaaliga Moskva AKSK ja Madridi Reali vahel, mis peeti Barcelonas. "See on sarja seni pikim kullamäng, kahe lisaajaga, visati üle 200 punkti ning hiilgepartii esitas venelaste pikk mees Vladimir Andrejev 37 punkti ja 11 lauapalliga. AKSK liider Sergei Belov oli väljakul kõik 50 minutit. Kuid päeva kangelaseks kerkis eesliinimees Jaak Lipso, kes üksi viis mängu mõlemale lisaajale! Esmalt saabus viik pärast seda, kui Madridi mehe Emiliano Rodriguezi viskele pandi nende eduseisul 81:79 käsi peale, vasturünnakul sai Lipso palli ja tabas. Edasi, üks sekund enne esimese lisaaja lõppu oli Madrid taas ees 93:91, kui Lipso teenis vabavisked ja realiseeris need külmavereliselt, viies mängu veel ühele lisaajale. Tolle lõppedes oli CSKA võitnud 103:99. Ajalooline," kirjutas Stankovic.