Pärast aastast vaheaega krooniti curlingu segapaarismängus Eesti meistriks taas Maile Mölder ja Erkki Lill, kes rõhutasid, et finaal Marie Turmanni ja Harri Lille vastu oli heatasemeline ning pinget jagus 7:4 lõppenud mängus lõpuni.

"Alati on mängus see, kes kiiremini hakkab jääd "lugema" ning teeb olulisemal hetkel olulised visked ära. Arvan, et see tuli meil täna natuke paremini välja," pakkus Mölder võidu võtmeks.

Võitjad teenisid kahe vooruga 3:0 edumaa ning vastast järele enam ei lubatudki. "Segapaaris on see (kolmepunktiline vahe - V.A.) veel väike number, siin antakse vahel viis ühele ja teisele poole. Pinget oli lõpuni," lausus Lill.

"Energia mõttes on hea juhtima minna, saad meeleolu üles. Vahel on keeruline eduseisu hoida. Ei tohi valvsust kaotada, pead kogu aeg olema terane ja vastast surve all hoidma," lisas Mölder.

Kuidas hindas võidukas paar turniiri taset ning millisteks hinnatakse võimalusi homme peetavas MM-pääset otsustavas matšis, vaata juba videost!