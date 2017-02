Inglismaa liigakarika võitnud Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho ülistas kaks väravat löönud Zlatan Ibrahimovici.

"Kui aus olla, võitis Ibrahimovic meile selle mängu, sest ta oli ülihea. Mõni teinegi tegutses samal tasemel, näiteks Pogba, aga Ibrahimovic tõusis teistest esile," vahendas BBC Mourinho sõnu.

"Ta tegi vahe sisse ja tõi karika mängus, kus vastane oli pikkade perioodide jooksul meist parem ja vääris lisaaega. Jah, olen praegu emotsionaalne. Pole lihtne võita nii palju tiitleid. Pole lihtne olla iseendale pandud surve all."

Zlatan rõhutas ühelt poolt, et tegemist oli meeskonna võiduga, teisalt aga lausus: "Selleks ma siia tulingi - et võita! Ja ma võidan. Mida rohkem võidan, seda rohkem rahuldust see pakub. Mida vanemaks saad, seda rohkem seda hindad."