Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 27. veebruari valik.

Läinud nädala pluss | Henry Sildaru esikoht Euroopa ühe olulisema freestyle-suusatamise võistluse SFR Tour noorteklassis oli ootamatu, aga väga põnev tulemus. Kelly Sildaru esikohad on muutunud harjumuspäraseks, aga Prantsusmaal näitas kahekordse X-mängude võitja 10aastane väikevend, et ka temal tasub silma peal hoida. Tõsi, liigsete ootuste jahutamiseks tuleb rõhutada, et konkurents meeste freestyle-suusatamise on naiste omast oluliselt karmim.

Läinud nädala miinus | Eesti murdmaasuusatajate sooritused Lahti MMil olid täpselt nii kehvad, kui arvata võis. Aga suur miinus on see ikka. MMil on konkurents MK-sarjast hõredam, sest 1) tippriigid ei saa starti saata üle nelja sportlase, 2) võistlejad valivad distantse ja keskenduvad oma trumpaladele.

30 hulka jõudmine on sellest hoolimata osutunud Eesti suusatajate jaoks ülejõu käivaks. Kõige lähemale jõudis suusavahetusega sõidus 34. koha saanud Aivar Rehemaa, aga sealgi ei saa mööda vaadata faktist, et ta kaotas teiste seas Armeenia ja Andorra sportlastele.

Aivar Rehemaa. (Stanislav Moshkov)

Alanud nädala ennustus | 20% on tõenäosus, et FC Flora alistab laupäeval FC Levadia. Jalgpalli meistrivõistluste avavooru keskses mängus on vastamisi Eesti kaks edukaimat klubi, aga 10kordse tšempioni Flora seis on eile superkarikafinaalis Infonetilt saadud 0:5 kaotuse põhjal hädine. Napib kogemust, jõudu ja tarmukust.