"Kutt (Iversen – toim.) oli täiesti väsinud, seega jah, tunnen, et meilt rööviti kuld," lausus kolmanda üle lõpujoone liuelnud Niskanen pettunult Soome meediale. "Ütlesin talle finišis, et see oli käsiteldamatu manööver. Emotsioonid said minust võitu. Aga mis seal ikka, elu läheb edasi ja peame leppima tuhmima medaliga."