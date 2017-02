Vahe vähenes visalt. 1,1 kilomeetriga sõitis Ilves tagasi neli sekundit, esimese 2,5-kilomeetrise ringi lõpuks kokku 10. Rohkemaks aga eestlasel jaksu polnud – finišis jäi teda ameeriklasest lahutama 12 sekundit.

"Keegi ei arvanud, et me 8. koha mängu sekkume. Lootsime, et kui Venemaa ära võtame, oleks hästi. Aga tuli välja, et USA oli täna üsna löödav. Mu endal murdmaas midagi sisse ei jäänud, 10 sekundit sain Ameerika kutile lähemale, aga ta sõitis üllatavalt hästi. Tavaliselt ei soovi, et distants oleks pikem, aga täna soovinuks küll, et oleks viie kilomeetri asemel kuus olnud. Usun, et jõudnuks USAle päris kandadele," rääkis Ilves finišis.

Kail Piho arvates võivad kahevõistlejad järgmise aasta Pyeongchangi olümpiale siiski kerge optimismiga otsa vaadata: "Mina ja Han peame hüppe leidma ja Tiirmaa natuke murdmaas juurde panema. Siis võib ka kõrgemate kohtade eest rääkida. Aga need on juba järgmise aasta plaanid."