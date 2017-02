Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpool kohtub täna õhtul Inglismaa meistriliigas tiitlikaitsja Leicester Cityga. Liverpooli tegemistel pingsalt silma peal hoidvate portaalide arvates on Jürgen Kloppi eeldatavat algkoosseisu üsna lihtne ära arvata, sest tõenäoliselt murrab sakslane pead vaid ühe küsimuse üle: keda Joel Matipi kõrvale keskkaitsesse panna.

Et Liverpool võitis viimases Premier League'i kohtumises koduväljakul suurepärase esituse toel 2:0 Tottenham Hotspuri, pole This Is Anfieldi arvates Kloppil tungivat vajadust võidukat ja hästi mänginud koosseisu muuta.

Kuna põhikeskkaitsja Dejan Lovren jääb eelmisel nädalal peatreener Claudio Ranieri vallandanud Leicesteri vastu suure tõenäosusega eemale, alustab portaali hinnangul horvaadi asemel Klavan või Spursi vastu Matipi kõrval pallinud Lucas Leiva.