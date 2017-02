Ladina-Ameerika meedia väitel on Mehhiko vutitäht Javier Hernandez pahandust teinud, kui ta oma kihlatu unarusse jättis.

Nimelt olla 28aastast vutimeest nähtud koos Mehhiko laulja Camila Sodiga, kellega jäätise söömine ei jäänud ainukeseks naudinguks. Hernandez oli aga samal ajal kihlatud hispaanlasest ajakirjaniku Lucia Villaloniga, kellega juba pulmi plaaniti.

Nüüdseks on paarike aga lahus, millest annab lisaks muule tunnistust see, et jalgpallur on kõik Villalonist tehtud fotod oma sotsiaalmeediast kustutanud. Kas Hernandez langetas õige valiku? Vaata fotosid ja otsusta ise!