Künka tipule on jäänud seisma kaks pulli, üks noor, teine vana. Nad näevad, et all orus sööb aasal lehmakari.

"Lähme ruttu alla," satub noor pull ärevusse. "Tormame karja juurde ja käime kumbki ühest lehmast üle!"

"Ära torma," ütleb vana pull rahulikult. "Me laskume alla orgu aeglaselt ja väärikalt ning käime neist kõigist üle."