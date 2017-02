Lisaks sellele, et Lahti suusaalade MM pakub palju põnevust võistlustel, toimub vilgas elu ka väljaspool seda.

Suurvõistluste ajal ei saa üle ega ümber ka dopinguteemast, mis on tänavu eriti teravalt üles kisutud. Viimase aja kuumemaid väljaütlemisi tuli Petter Northugilt, kes tunnistas, et Natalja Matvejeva ei tohiks võistlustel üldse osaleda, sest on varasemalt kasutanud EPOt.

Kuigi venelanna on 2009.-2011 aastatel oma dopingukaristuse ära kandnud, siis Northugi arvates peaks võistluskeeld olema igavene. "EPO kõrgemal tasemel rikkumine ja sellel peaksid järgnema karmimad meetmed," teatas Norra suusalegend.