Esiliigast kõrgliigasse tõusmisest unistav Oettingeri hooaeg pole läinud päris plaanipäraselt, kui hetkel hoitakse 16 meeskonna konkurentsis kuuendat positsiooni. Milliseks võib eestlase roll meeskonnas tõusta, on veel vara öelda, kuid viimased kas lahingut, kus Kullamäe osales, võideti.

Positiivne on kahtlemata ka see, et eestlane pole uue lootsi Ivan Pavici jaoks sugugi võõras. Vastupidi, side nende kahe vahel on äärmiselt julgustav.

"Tema ongi üks nendest, kes mu siia tōi. Nii et loodetavasti vähemalt kuni play-offi´deni saan veel omad vōimalused," rääkis Eesti U18 koondise üks liidreid.

Möödunud nädalal peetud 87:68 võidumängus teenis Kullamäe mänguaega ligi 15 minutit, visates 4 punkti. Eilses kohtumises, kui näidati 85:75 paremust, sai tagamängija platsile veidi rohkem kui seitsmeks minutiks, tabades ühe kolmese.