Esiteks : milleks üldse oli uut mängumeest vaja? VTB Ühisliigas on play-off’i rong sisuliselt läinud, mõnigi võib öelda, et Eesti meistriliigas jätkub Kalevil jõudu ka ühe mängijata ning üleüldse ei maksa kodune kuld midagi. Maksab küll – iga riigi meistritiitel on mängijatele, treeneritele, bossidele tähtis. Ent veelgi enam – ärgem unustagem Balti liigat! Tegemist on sarjaga, kus Kalevil on reaalne võiduvõimalus ning ses võitluses kulub Mirkovic marjaks ära.

Teiseks : vajatakse mängijat, kes sulandub võimalikult kiiresti meeskonda. Balti liigas jätkatakse rütmis igal nädalal üks mäng. Pole kaks kuud aega uut mängijat nüanssidega kurssi viia. Kalev vajab meeskondlikult tegutsevat mängujuhti, kes suudaks kaaslastega mõnegi liikumise ja koostöövormi leida loomulikust intelligentsist. 34aastasel suurte kogemustega ning terve karjääri Euroopas mänginud Mirkovicil on see olemas.

Kolmandaks: uus mees tuli leida loetud päevade jooksul. On selge, et kui pärast Harperi lahkumist jäi uute mängijate registreerimiseks vähem kui nädal, ahenevad valikuvõimalused. Ausalt öeldes näib asjaolude hea kokkusattumusena, et Mirkovici-taoline mängumees just vabanes, sest tema eelmine koduklubi langes eurosarjast välja ja soovis palgakulusid vähendada.

Neljandaks: mees oskab mängida. Mirkovic mängis kolmel eelmisel hooajal Minski Tsmoki ridades Ühisliigas kokku 74 mängu, viibis väljakul keskmiselt 29 minutit ning kogus 11,2 punkti ja 4,8 korvisöötu. Hooaegade lõikes olid näitajad üsna ühtlased. Tänavusel hooajal kogus ta Oradea eest Meistrite liiga kahes eelringis ja alagrupiturniiril 18 mänguga 28 minutit, 10,1 punkti ja 5,4 korvisöötu.

Ükski riik ei kodusta iga suvalist mängijat. Mirkovic sai 2013. aastal Bulgaaria passi ning esindas tol suvel mäletatavasti tolle riigi koondist. EM-valiksarja finaalis kohtus Bulgaaria Eestiga. Suve viie esimese mänguga kindlustas Bulgaaria sisuliselt finaalikoha ning neis mängudes kogus Mirkovic keskmiselt 16,4 punkti ja 5,8 korvisöötu. Eestlased mõistsid selgelt, et esmane ülesanne on halvata just Mirkovici tegevus, mees võetigi eriti tugeva valve alla ning ta saavutas kahe mängu keskmiseks vaid 6 punkti ja 0,5 korvisöötu. Alar Varrak teab väga hästi, kelle ta värbab.

Järgnevalt ülevaade Mirkovici tipphetkedest tänavuse hooaja Meistrite liiga mängudes: