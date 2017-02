Möödunud suve tähelepanuväärsemaid tehinguid jalgpallimaailmas oli Zlatan Ibrahimovici liitumine Manchester Unitediga. Rootslane tunnistas, et alguses polnud ta Inglismaale minekus kindel, kuid siis veensid ta ära temale väga kallid inimesed.

35aastane Rootsi koondislane lahkus juulis Prantsusmaa tippklubist Pariisi Saint-Germainist ja sõlmis Unitediga aastase lepingu võimalusega jääda võistkonda ka teiseks hooajaks. Esialgse kontrahti lõpuni on jäänud mõned kuud ning kuigi Ibrahimovici tuleviku kohal on suured küsimärgid, usub peatreener Jose Mourinho, et saab ründeässa veel ühe aasta juhendada.

"Fännid võivad terveks ööks tema koduukse taha minna, et teda veenda klubisse jääma," kommenteeris portugallasest peatreener olukorda. "Mina ei anu kunagi kedagi lepingut sõlmima."

Ibrahimovic ei rutta ka ise otsust tegema. "Kaks kuud on veel hooaja lõpuni. Vaatan, kuidas tunnen. Keegi levitas kuulujuttu, et kui me ei kvalifitseeru Meistrite liigasse, siis lahkun klubist. Minu Unitedisse jäämisel pole sellega mingit pistmist," sõnas pühapäeval Inglismaa liigakarika finaalis võiduvärava löönud ründaja.

Rootsi koondislane lisas, et Mourinhoga on tal eriline side, kuid see polnud ainus põhjus, miks ta otsustas Manchesteri tulla. "Ma polnud oma mõtetes veel sealmaal, aga siis hakkasid mu lapsed mind veenma. Isegi nemad tahtsid mind näha Unitedis mängimas. Siis helistas Jose ning ainus küsimus oli mu särginumber. Mu lapsed on rahul sellega, mida teen, kuid seekord olen mina boss, mitte nemad."