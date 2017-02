Eelmisel reedel tehti Eesti korvpalliajalugu, kui vastamisi läksid isa ja poeg - Valmo ja Kerr Kriisa. Vastasseis oli nii märkimisväärne, et see leidis kajastust ka rahvusvahelise alaliidu kodulehel.

FIBA kolumnisti Jeff Taylori sõnul unistab korvpallur karjääri jooksul paljudest asjadest, kuid mitte kunagi kas oma pojaga koos või tema vastu mängimisest. Ometi see on midagi, mis juhtus vabariigi aastapäeval Tartus.

"Ma arvasin, et see juhtub teistmoodi," vahendab FIBA vanema Kriisa sõnu. "See oli üllatus, et mängisime teineteise vastu. Selline asi on kindlasti lahe. Siiski veelgi ägedam oleks olnud koos mängida."

Sõna on antud ka korvpalliliidu peasekretärile Keio Kuhile, kes usub Kerri helgesse tulevikku. "Kõik märgid näitavad, et Valmo poeg Kerr jõuab ka kunagi rahvuskoondisesse mängujuhina."

