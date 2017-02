Eelmise hooajal juhendas Hiddink pärast Jose Mourinho vallandamist teistkordselt oma karjääri jooksul Londoni Chelsea't ning viitas mitu korda, et soovib aasta lõppedes pensionile minna. Siiski loodab Leicester, et kogenud peatreener muudab meelt.

Kui nädalavahetusel oli kõik veel spekulatsiooni tasemel , siis esmaspäevaks on Leicester esimesed konkreetsed sammud juba teinud. The Guardiani andmeil loodab meeskond ära veenda Guus Hiddinku, kes on pärast möödunud aasta maikuud tööta. Väidetavalt lähenes klubi hollandlasele nädalavahetusel, kuid 70-aastane mees olevat uue koha suhtes tõrges.

Briti meedia kohaselt soovivad mitmed kogenenumad ja vanemad mängijad Pearsoni tagasitulekut, kuid see on suure küsimärgi all, sest pärast edukat lõppu 2015. hooajale, vallandas klubi inglase. Toona toodi põhjuseks, et mehel ja meeskonna Tai omanikel on fundamentaalsed erinevused tulevikuperspektiivide suhtes.

Läbi on käinud ka Huddersfield Towni peatreeneri David Wagneri ning endise Portugali koondislase ja hetkel Prantsusmaa klubi Nantest juhendava Sergio Conceicao nimed, kuid väidetavalt pole mõlemad kohast huvitatud. Potentsiaalse kandidaadina on nimetatud ka Saksamaa võistkonna München 1860 peatreenerit Vitor Pereirat.