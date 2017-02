Karjääris üksikmängus 23 suure slämmi tiitlit võitnud Serena Williamsist saab Roger Federeri arvates läbi aegade parim naissportlane ning Andy Roddicki sõnul peab tennisisti nime mainima samas lauses Michael Jordani ja Muhammad Aliga.

Šveitslane on ameeriklannast võitnud ühe suure slämmi tiitli vähem, kuid sellest hoolimata imetleb ta Serena karjääri. "Arvasin, et ta on juba valmis lõpetama, aga ta pidas vastu, leidis uue mooduse jätkamiseks ning ravis end terveks," kommenteeris Federer, kes on sarnaselt Williamsile 35aastane.

"Ta on vana ja mänginud kaua, aga ka jätkuvalt väga innukas ja tahtejõuline. Serena on raevukas võitleja ning temast saab läbi aegade parim. Fantastiline on näha teda seda tegemas."

Möödunud nädalal ütles Williamsi kaasmaalane Andy Roddick, et Serena pole mitte ainult läbi aegade parim naissportlane, vaid parim sportlane üldse. "Tema nime peab mainima samas lauses Muhammad Ali ja Michael Jordaniga. Arvan, et niimodi peab temasse suhtuma ning teda tuleb tunnustada selle eest, kui palju on ta naissportlastele teinud."