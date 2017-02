Ilmselt paljude soomlaste mõtetes on veel pühapäevane meeste paarissprindi finaal, kus viimases kurvas astus norralane Emil Iversenile ette Ivo Niskanenile, kukutades mõlemad. Meie põhjanaabrid jäid potentsiaalsest kuldmedalist ilma, kuid vähemalt Petter Northug neile kaasa ei tunne.

"Kui Iversen juba kukkus, siis väga hea, et soomlase endaga kaasa tõmbas," ütles 31aastane sportlane naeratades Norra telekanalile TV2 antud intervjuus. "Iversen vahetas rada natukene hilja. Saan aru, et soomlased on vihased ja et norrakas pettunud. Oleks ta vahetanud kaks kümnendikku varem, oleks rajamuutus olnud elegantne."

Iversen soovis pärast äpardust MMilt lahkuda, kuid Northug annab kaasmaalasele tuge. "Ma helistan ja räägin temaga. Ta on riigi suuremaid talente üle pika aja. Kui kõik sujub, siis ta on väga hea."

Northug on praegu veel Norras ning valmistub Lahti MMi viimasel päeval sõidetavaks 50 kilomeetri vabatehnikasõiduks.