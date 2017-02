Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli kõikuvad esitused jätkuvad, eile kaotati Inglismaa jalgpalliliigas tabeli lõpuosas paiknevale Leicesterile 1:3. Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi kokkuvõte oli lihtne: me polnud piisavalt head ei mängu alguses, keskosas ega lõpus. "Arvan, et oli 100 protsenti teada, mida täna Leicesterilt oodata," vahendas Kloppi sõnu Liverpool Echo. "Oli selge, kui emotsionaalne see mäng tuleb (Leicester oli teatavasti vallandanud äsja peatreeneri Claudio Ranieri - toim). Aga seejuures polnud mäng NII intensiivne, kuid me polnud isegi selleks valmis."

Klopp kritiseeris hoolealuste kaitsetegevust - Ragnar Klavanit teatavasti polnud väljakul -, eriti tegutsemist enne Jamie Vardy avaväravat. "Me mänginuks nagu sõprusmängu. Audi sissevise, pealöök, üks sööt. Kui see on kõik, mida pead tegema meie väravavahiga silmitsi jõudmiseks, pole see tore. Me polnud ses olukorras valmis."

Liverpoolil oli mänguks valmistumiseks 16 päeva, selle aja jooksul käidi ka sooja ilma käes La Mangas laagris.