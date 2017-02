Lahtis peetava murdmaasuusatamise MMi eel peeti kõrgetasemeline dopinguteemaline koosolek ning Venemaa suusataja Nikita Krjukov tunnistas pärast sprinditeate võitmist kodumaisele meediale, et tundis tol koosviibimisel end valge varese või inetu pardipojana.

"Sõidu lõpus toimunut pean imeks (Norra ja Soome suusatajad põrkasid kokku ja kukkusid - toim). Tõestasime koos Sergeii Ustjugoviga, et ka "puhtad" venelased võivad võita, ehkki jälle käivad jutud, et KGB või FSB korraldasid selle kukkumise. See on juba naeruväärne," rääkis Krjukov agentuurile TASS.

"Oli hea, kaks tundi kestnud antidopingualane koosolek, sellel osalesid FISi president Gianfranco Kasper ja ROKi president Thomas Bach, kes ka oli põhiline küsimustele vastaja.

Paraku oli koosolek esimestest minutitest alates Venemaa vastu negatiivselt meelestatud. Isiklikult mina tundsin end seal istudes valge varese või inetu pardipojana, kelle peal kõik end välja elavad. Välismaalased hakkasid kõõrdi vaatama. Polnud meeldiv, kuid esitasime vastuküsimusi," tõdes Krjukov.