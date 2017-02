Tšehhi jalgpalliliiga laupäevases mängus Praha Bohemians - Slovacko põrkasid koledal kombel kokku kodumeeskonna väravavaht Martin Berkovec ja kaitsja Daniel Krch. Siim Lutsu meeskonnakaaslase Berkoveci elu päästis vastasmeeskonna ründaja.

Nimelt reageeris Slovacko togolasest ründaja Francis Kone, kellele Berkovec kergemalt otsa lendas, kiirelt asjaolule, et väravavaht kaotas teadvuse. Ta kontrollis, ega too ole keelt alla neelanud - vaata järgnevalt videolt:

Kone rääkis hiljem meediale, et säärane olukord polnud tema jaoks esmane, ta on samamoodi varem kolmel korral teinud. Intsident juhtus mängu esimese pooltunni lõpus, nii Berkovec kui ka Krch toimetati haiglasse. Teisel poolajal teatati staadionil, et mõlema mehega on kõik korras.

Luts alustas mängu vahetusmeestepingil ja saadeti 75. minutil platsile. Mäng lõppes 0:0 viigiga. Bohemians on 17 mänguga kogunud 19 punkti ja hoiab 16 meeskonna seas 12. kohta.