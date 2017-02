BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond peab homme Kuressaares Balti liiga esimese veerandfinaalmängu Riia Baronsiga. Tiimiga on liitunud uus mees Branko Mirkovic, küll ei sõitnud Saaremaale kaasa Mickell Gladness.

"Tema naine hakkab sünnitama ja lubasime tal Tallinna jääda. Tema ilmselt homme ei mängi," teatas Kalevi peatreener Alar Varrak Õhtulehele.

Mirkovic jõudis Kuressaarde eile hilisõhtul ning osales täna hommikul kergel treeningul. "Eks paari päeva jooksul selgu tema konditsioon. Arvan küll, et saadan ta juba homme väljakule," lausus Varrak.

Baronsi näol on tegemist ebastabiilse võistkonnaga. "Nad on teinud mõne väga hea mängu, samas on sisse tulnud halbu esitusi. Eelmise ringi esimeses mängus panid nad Jurmalale hirmsa "paki", kordusmäng oli aga hoopis teisest mastist. Läti liigas on nad VEFi ja Ventspilsiga möllanud tasavägiselt, samas kaotanud mõnele tabeli lõpuosa satsile. Nad on võimelised näitama head mängu ja midagi kerget me ei oota," tutvustas Varrak.

Mäng Kalev - Barons algab homme kell 18. Edasipääseja selgub 9. märtsil Riias peetavas korduskohtumises.