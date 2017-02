Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna värskeim täiendus, ukrainlane Maks Konate läbis täna edukalt meditsiinitesti ning tuleb homses Balti liiga veerandfinaali avamängus Kedainiai Nevežise vastu väljakule.

"Esmamulje on väga hea, saime juurde ühe jõulise ja atraktiivse mängija. Olen Konate suhtumisega väga rahul, ta on hästi punti sulandunud, on positiivne ja rõõmsameelne tüüp. Nüüd on meil edurivis neli meest," ütles Tartu peatreener Gert Kullamäe rahulolevalt.

Ka kõik teised korvpallurid on mänguvalmis, vahepeal jälle põlveprobleemide küüsi langenud Venky Jois taas nädalajagu harjutanud. "Oleme Nevežise kõik viimased mängud üle vaadanud, vastasest on pilt ees. Meeskonna ridadesse kuulub kolm Eesti publikule tuntud meest eesotsas kaks aastat meil Tartus mänginud Petrukonisega. Tagaliini moodustavad põhiliselt välismaalased," tutvustas Kullamäe.