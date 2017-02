Jaanuaris Šotimaa meeskonna Dundee'ga laenulepingu alusel liitunud Henrik Ojamaa esitused on olnud muljetavaldavad ning tiimi peatreener on eestlasega väga rahul.

Kuigi 25aastane Ojamaa pole veel jalga valgeks saanud, siis juhendaja Paul Hartley sõnul on ründaja olnud ülioluline mänguplaani muutmisel ja ründepartner Marcus Haberi arendamisel.

"Henriku toomine on mind kindlasti aidanud," sõnas Hartley. "Meil oli raskusi Haberile sobiva kaaslase leidmisel ja Ojamaa tulek aitas mul meeskonda kujundada.

Meil on väga noor tiim," jätkas Hartley. "Oleme leidnud vormi ja järjepideva mängu. Mul on meeste üle väga hea meel. Viimases kahes kohtumises nägid nad nii palju vaeva. Meil on veel raskeid matše tulemas, loodetavasti suudame praegust vormi hoida."

Dundee meeskond on praegu 12-liikmelises Šotimaa jalgpalliliigaliigas praegu kuuendal kohal. Nad on võitnud viimased kaks mängu.