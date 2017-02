Tartu Tammeka jalgpalliklubi teatas teisipäeval, paar päeva enne hooaja esimest mängu, et värbas enda meeskonda viis korda ka Eesti rahvusmeekonda esindanud jalgpalluri.

Nimelt on Tammeka löönud käe 28-aastase poolkaitsja Eino Puriga, teatas klubi kodulehekülg. Möödunud hooajal veel Nõmme Kaljut esindanud Puri sõnul on treeningtingimused Tartus Tallinnaga võrdsustamas ning soovib mängijana aidata Tammekat nii palju kui võimalik.

Meeskonna peatreener Kaido Koppeli sõnul on Puri meeskonale väärt täiendus. "Eino on kogenud ja väga kvaliteetne mängija," sõnas juhendaja Tammeka kodulehe vahendusel. "Sellised mängijad on igas võistkonnas oodatud. Noorematel võistkonnakaaslastel on kindlasti võimalik palju õppida, kui nad jälgivad Eino tegutsemist treeningutel ja mängudel."