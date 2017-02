Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe andis pika intervjuu Norra väljaandele VG, kus vandus, et Lahti MMil osalevad ja 2014. aasta Sotši OMil osalenud suusatajad pole dopingut tarvitanud.

Kuidas reageerisite teatele, et CAS ei lubanud viit Venemaa suusatajate MMile, küsis VG. "Esmalt oli see meile tragöödia, nagu ka Norrale Therese Johaugi diskvalifitseerimine. Olime löödud, kuid see on elu. Mul on hea meel, et WADA mõistis, et McLareni raportites pole mingeid tõestusi Venemaa sportlaste dopingukasutamise kohta. Ustjugov võistles samuti OMil, aga õnneks ainult sprindis. Loodan, et kõik eemaldatud suusatajad lubatakse järgmisel aastal olümpiale," vastas Välbe.

Ta lisas, et võib garanteerida: Lahtis on Venemaa koondis puhas! "Ja oli Sotšis samuti! Meenutan, et seal võitsime ainult ühe kuldmedali, mille saavutas Aleksandr Legkov."